Diyarbakır 3. sayfa haberleri: Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'huzur uygulamasında' 11 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'huzur uygulamasında' 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında, aralarında daha önce arama kararı bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltında alındı. Zanlıların araçlarında ve üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli mercilerce yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 25 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 11 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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