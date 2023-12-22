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Didim'de şüpheli şahıstan tabanca ve şarjör ele geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör bulundu. Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Y. Y. isimli şüpheli bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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