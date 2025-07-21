Dicle Elektrik'ten Kaçak Kullanıma Teknolojiyle Müdahale

Dicle Elektrik'ten Kaçak Kullanıma Teknolojiyle Müdahale
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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da yapay zeka ve dron destekli denetimlerde kaçak kullanım tespit edilen 43 trafo ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı gün Akçakale'de, vatandaşlara hizmet veren iki trafoya silahlı saldırı düzenlendi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da bir günde gerçekleştirdiği yapay zeka ve dron destekli denetimlerde kaçak kullanım tespit edilen 43 trafoyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Toplam gücü 8.300 kVA olan bu trafolarla yaklaşık 10 bin konutun enerji tüketimine eşdeğer miktarda kayıt dışı kullanım amaçlandığı belirlendi. Aynı gün, Akçakale'de vatandaşlara hizmet veren iki trafo, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak devre dışı bırakıldı.

Dicle Elektrik, kaçak kullanım nedeniyle oluşabilecek teknik arızaları ve ekonomik kayıpları önlemek amacıyla denetimlerini ileri teknolojiyle sürdürüyor. Bu çerçevede, Şanlıurfa'da yapay zeka ve dron destekli denetimlerde bir günde 43 kaçak trafo tespit edildi. Toplam gücü 8.300 kVA olan bu trafoların, yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacına karşılık geldiği tespit edildi. Dicle Elektrik, kaçak kullanımı belgeleyerek bu trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Abonelere hizmet veren trafolara hedefli saldırı

Denetimlerle aynı gün Akçakale ilçesi Sıngören Mahallesi'nde de vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılayan iki hizmet trafosuna silahlı saldırı düzenlendi. Her biri 100 kVA gücündeki iki trafo, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak çalışamaz hale getirildi. 30 aboneye enerji sağlayan trafoların devre dışı kalmasının ardından olay yerine gelen ekipler, geçici enerji temini için çalışma başlattı. Sahada yapılan incelemelerde, saldırının köy içindeki arazi husumetinden kaynaklandığı yönünde oluşan üzerine olayla ilgili adli mercilere bilgi verildi.

Kaçak kullanıma karşı teknolojiyle, saldırılara karşı hukukla mücadele

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçakla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kaçak tüketim sadece şirketimize değil, tüm topluma zarar veriyor. Yapay zeka ve dron destekli denetimler sayesinde bu durumlara hızlıca müdahale edebiliyoruz. Öte yandan vatandaşa hizmet için kurulan trafolara düzenlenen saldırılar da kabul edilemez. Bu sadece kamu malına değil, vatandaşlarımızın enerji tüketim hakkına da müdahaledir. Gerekli hukuki işlemleri başlattık ve mücadelemizi her iki sahada da sürdüreceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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