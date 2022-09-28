Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü 3. Sayfa Haberleri Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Yaylak Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tören'in kullandığı 63 YL 859 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Tören, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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