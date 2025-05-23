Devre Mülk Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Hileli Transfer

Devre Mülk Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Hileli Transfer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Devre Mülk Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Hileli Transfer
Haber Videosu

Konya'da 3 kişi, devre mülk teklifiyle bir vatandaşın banka hesabından 100 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Dolandırıcılar, buluşma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları ve şüphelilerin itirafları emniyet kayıtlarına geçti.

Pes dedirten 'Devre mülkün var' yöntemiyle 100 bin lira dolandırıcılık

KONYA - Konya'da 3 kişi, daha önceden belirledikleri kişiyi arayarak 'Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye inandırıp bu bahaneyle buluşma gerçekleştirdi. Ağlarına düşürdükleri kişinin banka hesabından kendi hesaplarına 100 bin lira aktararak kayıplara karışan 3 dolandırıcı, saklandıkları apart otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.K.'yi arayan bir kişi, 'Senin devre mülkün var, kullanmıyorsun, satmamız lazım, biz yardımcı olalım' diye teklifte bulunarak M.K.'yi inandırdı. Arayan kişilerin ağına düşen M.K. ile buluşma yeri belirlendi ve Aziziye Mahallesinde bulunan bir kafede şahıslarla buluşma gerçekleşti. Görüşmeye gelen 3 şahıs, sözde devre mülkün satışı sonrası gelecek parayı aktarmak için M.K.'nın mobil bankacılık hesabı üzerinden dolar hesabı açma bahanesiyle hesaba giriş yaptı. Bu sırada şahıs M.K.'ye ait hesaptan kendi hesabına 100 bin lira aktardı. Şahıslar parayı aktardıktan sonra, 'dolar hesabı açıldı, işlemler tamamlanınca iletişime geçeceğiz' diyerek kafeden ayrıldı. Daha sonra kendi hesabından farklı bir hesaba 100 bin lira aktarıldığını fark eden M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

100 bin lira dolandıran şahıslar, günlük apart otelde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Mağdur ile görüşme yapan polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüphelilerin 8 suç kaydı olan 22 yaşındaki Onur Ejder İ., 17 suç kaydı olan 23 yaşındaki Kerem T. ve 24 suç kaydı olan 30 yaşındaki Sedat K. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin günlük apart otelde kaldıklarını belirledi. Apart otele yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ilk ifadesinde suçlarını itiraf etti

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şahısların, yaptıkları dolandırıcılık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi. Hesaba geçirilen 100 bin TL'yi harcadığı ortaya çıkan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sosyal medyadan tanıştığı genç kız, Yeşilçam oyuncusunun sonu oldu
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş duruma tepkili
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.