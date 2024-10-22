Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim?

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, aynı binada oturduğu kadın avukat ile annesini tehdit ve darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Özkan, çıkarıldığı mahkemece darp ve silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim?

PROF. DR. DEVRİM ÖZKAN DARP OLAYI NEDİR TUTUKLANDI MI?

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı."

Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "darp ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı.