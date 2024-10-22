Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok?

Beşiktaş, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Peki ,Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)?

MERT GÜNOK DERBİDE YOK MU?

Beşiktaş, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, kaleci Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması saptandığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.