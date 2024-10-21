Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Trendyol Süper Lig ekiplerindenBeşiktaş'ta sakatlanan kaleci Mert Günok'un, Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Lyon'a karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı?

ERSİN DESTANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı ekibin son iki lig maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ersin Destanoğlu'nun da temsilcimizin Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacağı maçta oynaması beklenmiyor.

"KENDİSİNİ DENEYECEK"

Sercan Dikme, "Ersin Destanoğlu, takımı Lyon maçında yalnız bırakmamak için sakat olmasına rağmen son güne kadar kendisini deneyecek." ifadelerini kulllandı.

TRT Spor'un haberine göre; Lyon maçında Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'ndan yoksun olacak olan Beşiktaş'da kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı maça 19 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin ile çıkması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci, henüz hiçbir resmi maçta süre almadı.