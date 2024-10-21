Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİDE KALEDE KİM OLACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin olması bekleniyor.

Göktuğ Baytekin maç istatistikleri:

2022-23: U19 Süper Lig Play-Off: 1 maç

2022-23: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 20 maç

2022/23: Süper Lig Rezerv Lig Rezerv Lig: 4 maç

2021/22: U19 Süper Lig U19 Süper Lig: 26maç

2021/22: UEFA Gençlik Ligi: 1 maç

GÖKTUĞ BAYTEKİN KİMDİR?

Göktuğ Baytekin, 20 Kasım 2004 tarihinde İstanbul'da doğmuştur, Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosunda kaleci olarak görev yapan genç bir futbolcudur.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde maçı bulunmuyor.