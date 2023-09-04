Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yetiştirici ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir süre kendisinden haber alınamayan yetiştirici, yakınları tarafından kendi hayvan ahırında ölü bulundu. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir süre kendisinden haber alınamayan yetiştirici, yakınları tarafından kendi hayvan ahırında ölü bulundu.

Olay, Acıpayam ilçesine Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinden bu tarafa ulaşılamayan Abdülkadir Demirel, sabah erken saatlerde kendisini aramaya çıkan ailesi tarafından ahırda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Aldülkadir Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdülkadir Demirel'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, kendi ahırında ölü bulunan Abdülkadir Demirel'in piyasaya olan borçları nedeniyle, kendisini hayvan ahırına asarak intihar ettiği öne sürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ