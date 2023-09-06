Denizli'de yapılan operasyonda 10 zehir taciri tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 10 zehir tacirinden çok miktarda uyuşturucu maddesi çıktı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, esrar, metamfetamin, reçeteye tabi hap, eroin ve kenevir bitkisi bulunuyor.

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 10 zehir tacirinden çok miktarda uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 5 bin 713 birim kağıda emdirilmiş halde bonzai, 161 gram esrar, 94 gram metamfetamin, 151 adet reçeteye tabi hap, 124 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ