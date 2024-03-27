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Denizli'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi İğdir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.S. idaresindeki 20 AGU 942 plakalı araç ile Dinar'dan Denizli istikametine seyrederken D.E. yönetimindeki 20 AKS 745 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri orta refüje çıktığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Ö.S., D.E. ve yolcu konumunda bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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