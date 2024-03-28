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Denizli'de Kavşak Kazası: Sürücüler Ağır Yaralandı

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Denizli'de seyir halindeki kamyon, yaptığı sesli ikaza rağmen kavşağa kontrolsüz giren tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 2 aracın park halindeki başka bir tıra çarparak durabildiği kazada sürücüler ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kontrolsüz kavşaktan anayola bağlanmak için uzun süre bekleyen yüklü tır, Denizli kent merkezine seyir halinde olan kamyon sürücüsünün sesli ikazına rağmen kavşağa giriş yaptı. Ana yola giriş yapan tır ile kafa kafaya çarpışan kamyon, önüne kattığı araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Çarpışma sonrası metrelerce sürüklenen iki araç, park halindeki bir başka tıra çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan iki sürücü itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazada iki sürücünün ağır yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyonun çarptığı kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kavşak içerisinde bir süre bekleyen tırın daha sonra anayola bağlanmak için harekete geçtiği, o esnada anayol üzerinde ilerleyen kamyonun süratle gelerek tır ile çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın ardından sürüklenen iki aracın park halindeki bir başka tıra çarptığı ve kamyon sürücüsünün yola kontrolsüz çıkan tır sürücüsünü ikaz etmek için uzun uzun korna çalmasına rağmen, sürücünün yola giriş yaptıktan sonra çarpışmanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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