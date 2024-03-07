Denizli'de dolandırıcılar zeytinyağı üreticilerini hedef aldı. Üretici ihbarıyla polisin yaptığı incelemelerde tartının ayarıyla oynandığı ve gerçeğinin 3'te bir ağırlığını gösterdiği ortaya çıktı.

Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli üreticilere giderek zeytinyağı almak istedi. Dolandırıcıların kurduğu tezgah ise pes dedirtti. Araçlarında bulunan ayarı oynanmış tartıda üreticilerden aldıkları zeytinyağlarını tartarak satın aldılar. Dolandırıcılar kendilerine verilen zeytinyağını 32 kilogram olarak tartınca üreticiler durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde tartının ayarlarıyla oynandığı gerçeğin 3'te bir altını gösterdiği ortaya çıktı.

Dolandırıcıların 32 kilogram olarak tarttığı zeytinyağlarının gerçekte 96 kilogram olduğu belirlendi. Üreticilerin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere yetkisiz araç kullanma suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ