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Denizli'de 503 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 503 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği hediye paketi üzerindeki "Seni kendime sakladım" yazısı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde alınan ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği "İsko" ile birlikte yapılan operasyonda, şüpheli araçta 2 parça halinde üzerinde "Seni kendime sakladım" yazılı poşet ve bir paket içerisinde 503 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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