Denizli'de 43 kaçak göçmen operasyonu: 13 organizatörden 5'i tutuklandı

Denizli'de JASAT timleri kaçak olarak 43 göçmenin yurda giriş yaptığını tespit ederek operasyon başlattı. İki ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2'si yabancı uyruklu 13 organizatör 5'i tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına balı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde bulunan bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu şahsın yasadışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri kaçak göçmenlerin yurda giriş ve kente girişini sağlayan şahısları bulmak için çalışma başlattı. JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Denizli ve Muğla'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 13 organizatör kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ