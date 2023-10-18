Denizli'de 4 ayrı hırsızlık suçuna karışan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde okul ve iş yerlerinden 4 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli elektronik eşyalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde okul ve iş yerlerinden 4 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi sınırları dahilinde 11-16 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı iş yerleri ve eğitim kurumundan hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen A.E. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 7 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 7 adet hard disk, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, bir miktar para, 53.2 gram metamfetamin maddesi, 59.09 gram skunk uyuşturucu maddesi ile çok sayıda elektronik çalıntı malzemeler ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ