D-100?de kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kadıköy D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak takla attı. Kadıköy D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay D-100 Karayolu Yenisahra mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 EV 1635 plakalı otomobil aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce beton bariyerlere çarptı, ardından takla atarak savruldu. Kaza sonucu otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan D-100 Ankara istikameti kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk Kadıköy Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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