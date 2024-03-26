Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu.

İlçede ezanı duyarak orucunu açanların olduğu belirtilirken, halktan bazıları da saat erken olduğu için bekledi. İlçede bugün 19.07'de okunması gereken akşam ezanı, 3 dakika önce okundu. Erken okuduğunu fark eden kişi ezanı yarıda kesti. Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı. Olay sosyal medyadan da paylaşıldı. - ÇORUM