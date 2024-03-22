Çorum'un Osmancık ilçesinde ev yangını

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akören köyü Hacı Hasan Mahallesi'nde Abdullah Kalabalık'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine köye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM