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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 27 adet silah ve 101 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Mart-08 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 13'ü ruhsatsız tabanca, 6'sı tüfek, 3'ü kuru sıkı tabanca ve 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah, 13 adet şarjör, 119 adet fişek, 101 adet sentetik ecza maddesi, 5,3 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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