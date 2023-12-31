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Çorum'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2'si Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu yolu Eskiyapar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü D. (33) idaresindeki 19 AEL 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan İrem Su. D. (9) ile Taner D. (14), ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sungurlu Alaca Çorum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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