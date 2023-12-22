Çorum'da Kaçakçılık Operasyonu: Alkollü İçki ve Sigara Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede düzenlenen 8 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki, tütün, sigara ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Başkanlığı koordinesinde "Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadelenin Etkinliğinin Arttırılmasına ve Yasadışı Ürünlerin Toplum Nezdinde Ulaşılabilirliğinin Azaltılmasına" yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında, Osmancık ilçesinde 4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan adli aramalarda, 7.5 litre el yapımı alkollü içki, 19 bin 300 adet doldurulmuş makaron sigara, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alkollü içki ve sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM