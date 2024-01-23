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Çorum'da itfaiye aracı kamyonete çarptı: 2 yaralı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, Koyunbaba Mahallesi, Rıfat Göbel Caddesi (Kamil yolu) üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan U. idaresindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı, cadde üzerinde park halinde bulunan 19 HR 390 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda bulunan kamyonet kaldırıma çıkarken, itfaiye aracında bulunan sürücü Ramazan U.ile itfaiye eri Serhat Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım aracı geldi. Kazada bacağı araç içerisinde sıkışan itfaiye eri Serhat Ö. mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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