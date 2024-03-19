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Çorum'da İl Özel İdaresine ait iş makinelerinden akaryakıt ve malzeme çalan zanlı yakalandı

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Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın şüphelisi olan M.D. isimli şahıs tutuklandı.

Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Çorum merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çalışan İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından toplam 850 litre akaryakıt, 2 adet akü, 2 adet iç ve dış dikiz aynası, iç aydınlatma LED'i, 4 adet hoparlör, 3 adet takım çantası, 2 adet iş güvenliği elbisesi, 2 adet adet seyyar mazot pompası, 2 adet teyp, 2 adet havalandırma pervanesi ile operatörlere ait kişisel eşyaların çalındı. Yapılan ihbar üzerine hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması, çalınan malzemelerin ele geçirebilmesi için Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının çok sayıda suç kaydı bulunan M.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma timleri M.D.'nin Çorum Merkez ve köyde bulunan iki ayrı evinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeleri ele geçirildi.

M.D.'ye ait evlerde ele geçirilen malzemeler operatörlere teşhis ettirildikten sonra İl Özel İdaresine teslim edilirken, gözaltına alınan M.D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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