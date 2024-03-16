Çorum'da Dolu Yağışı Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Amasya Karayolu'nun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. yönetimindeki 60 DV 964 plakalı Chevrolet otomobil ile Amasya istikametinden Çorum istikametine seyir halindeyken yoğun dolu yağışı nedeniyle önünde seyir eden Ahmet Ümütlü idaresindeki 19 PB 370 plakalı Opel Astra marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil kontrolden çıkarak orta refüje düştü. Kazada araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mine Akar ve Gülten Ümütlü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Osman Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM