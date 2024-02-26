Çorum'da akaryakıt istasyonunda otomobil yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdülü.

Olay, Sungurlu- Çorum karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y., akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti. Otomobil istasyondan ayrılacak olan olan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araç sahibi ve akaryakıt istasyıonu çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM