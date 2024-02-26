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Çorum'da akaryakıt istasyonunda otomobil yangını

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdülü.

Olay, Sungurlu- Çorum karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y., akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti. Otomobil istasyondan ayrılacak olan olan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araç sahibi ve akaryakıt istasyıonu çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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