Çöp konteynerine dökülen kül, ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerine sönmemiş halde dökülen soba külü yangına sebep olurken, duyarsız vatandaşın hareketi ekipleri harekete geçirdi. Oluşan küçük çaplı yangın ise o esnada çöp toplamak için gelen Efeler Belediyesi Temizlik İşleri'nin özverisiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde bulunan çöp konteynerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada çöp toplamak için olay yerine gelen Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, oluşan küçük çaplı yangının çöpe dökülen soba küllerinden kaynaklandığını tespit etti. Temizlik işçileri kendi imkanları ile yangını söndürürken, itfaiye ekiplerinin gelmesine gerek kalmadığı bildirildi.

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise çöp konteynerlerine özellikle sönmemiş halde olan küllerin atılmaması gerektiğini ve bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. - AYDIN