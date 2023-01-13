Çocuğa cinsel istismar şüphelisi jandarmadan kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Bartın'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunun şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Bartın'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunun şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Bartın JASAT tarafından yakalandı. Bartın Kurucaşile ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Kurucaşile ilçesi Paşalılar köyünde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.A (58) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurucaşile Jandarma Hisarcık Bartın 3. Sayfa Haberler

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