Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğa cinsel istismar şüphelisi jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Çocuğa cinsel istismar şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Bartın'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunun şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Bartın'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunun şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Bartın JASAT tarafından yakalandı. Bartın Kurucaşile ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Kurucaşile ilçesi Paşalılar köyünde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.A (58) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurucaşile Jandarma Hisarcık Bartın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title