Çeşitli Kamu Kurumlarına Yüzlerce Personel Alımı Yapılacak

Çeşitli kamu kurumlarına yüzlerce personel alınacak

ÖİB 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceden 10 kadroya atanmak üzere uzman yardımcısı alınacak.

Başvuru için, hukuk fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve 2023-2024 döneminde gerçekleştirilen ilgili KPSS'den 80 taban puanı alma şartı aranıyor.

Başvuru işlemleri 3 Şubat 2025'te elektronik ortamda başlayacak, 14 Şubat saat 18.00'e kadar devam edecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvurabilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayanlar ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav bilgileri

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Değerlendirme, başarı sıralaması, sözlü sınav başarı puanı dikkate alınarak belirlenecek. Adayların puanlarının eşit olması durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.

Ticaret Bakanlığı 14 Kimyager Alımı Yapacak

Ticaret Bakanlığı 14 kimyager istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

Başvurular 3-14 Şubat 2025 döneminde dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihte bulunabilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

İçişleri Bakanlığı 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alım İlanı Yayınladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre bakanlığın taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna personel istihdamı gerçekleştirilecek. Adayların 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekiyor.

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 75, Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 ve İletişim Fakültesi mezunlarından toplam 10 aday istihdam edilecek. Başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Bakanlığın "Duyurular" kısmından alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 38 Uzman Yardımcı Alacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 38 Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı alınacağını ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adayların en az 80 KPSS ve en az 75 İngilizce puanı olması gerekiyor. 38 kişilik kadro için 152 adayın sözlü sınava çağrılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ilanına göre Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı kadrolarına 38 kişinin atanacağı duyuruldu. İlana başvuracak adayıların KPSS P(1), P(2) ve P(3) puan türününün birinden en az 80 puana sahip olması gerekiyor. YDS şarti ise İngilizce alanında en az 75 olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adayların;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği veya Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekiyor.