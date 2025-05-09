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Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüpheli et görüntülerinin ardından bir zincir markette denetim yapılırken, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda mevzuatına aykırı görüntüler üzerine İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde faaliyet gösteren bir market zincirinin Çerkezköy şubesinde şok denetim yapıldı.

Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER YAPILACAK

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki zincir markette yapılan denetimde et ürünlerinden örnekler alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılacak.

Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddiaya göre tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik atılan ürkütücü mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, diğeri de savcılıktan serbest bırakıldı.

Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Yazınca kızıyorlar arkadaş bu CHP'li belediyeler hiç mi denetim yapmaz yazık her taraf ahıra döndü

Yorum Beğen12
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