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Çavdarhisar'da kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, ilçede Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çavdarhisar Kütahya 3. Sayfa Haberler

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