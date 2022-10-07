Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu 3. Sayfa Haberleri Çankırı habere göre Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Çankırı merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde yaşayan 48 yaşındaki A.K.'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, A.K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde, A.K. yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.K., yakınlarına teslim edildi. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çankırı 3. Sayfa Haberler

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