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Çankırı'da Otomobiliyle Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Cezai İşlem

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobiliyle cadde ortasında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 137 TL cezai işlem uygulandı. Trafik magandasının tehlikeli eğlencesi ise kameralara yansıdı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobiliyle cadde ortasında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 137 TL cezai işlem uygulandı. Trafik magandasının tehlikeli eğlencesi ise kameralara yansıdı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 58 bin 137 TL TL cezai işlem uygulandı.

Şahsın caddede drift attığı anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı. Görüntülerde, şahsın hızla gelen araçlara aldırış etmeden drift attığı görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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