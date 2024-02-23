Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Mobil Göç Noktası Aracı Hizmete Başladı

Güncelleme:

Çankırı'da düzensiz göçü önlemeye yönelik mobil göç noktası aracı hizmete başladı. Aracın amacı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak ve sınır dışı işlemlerini hızlandırmaktır.

Çankırı'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde mobil göç noktası aracı hizmete başladı.

Çankırı'da düzensiz göçü önlemeye yönelik mobil göç noktası aracı hizmete başladı. Faaliyete başlayan mobil göç noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasına imkan sağlıyor. İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan araçta, Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler tespit edilip sınır dışı ediliyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title