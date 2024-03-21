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Çankırı'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

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Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentin kuzey kesiminde bulunan ilçeler yağan kar ile beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Kar yağışının bu gece saatlerinde de kentte hakim olması bekleniyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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