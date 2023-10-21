Çankaya'da bir takı mağazasında hırsızlık
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir takı mağazasına müşteri gibi giren hırsız, raftaki bluetooth kulaklığı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir takı mağazasına müşteri gibi giren hırsız raftaki bluetooth kulaklığı çaldı. O anlar mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankaya ilçesi Yüksel Caddesi'nde bulunan bir takı mağazasına müşteri gibi giren hırsız raftaki bluetooth kulaklığı çaldı. O anlar mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa