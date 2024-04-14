Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çanakkale Valisi Trafik Tedbirlerini İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı polis uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, uygulama noktasında görevli emniyet personeliyle bir süre görüşüp yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla görüşüp trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgiler veren Vali İlhami Aktaş, güvenle seyahat edebilmeleri için yapılan uyarılara dikkat etmelerini isteyip kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Vatandaşların trafik güvenliği için Çanakkale il genelinde emniyete ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Vali İlhami Aktaş, bayram tatili dönüş yolunda karayollarında trafik yoğunluğu olduğunu ifade ederek vatandaşların trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarını istedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlhami Aktaş Çanakkale trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title