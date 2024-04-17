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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtildiler

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Göçmen 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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