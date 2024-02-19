Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Sokakta Ateş Açan 15 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde sokakta bir kişi silah ile rastgele havaya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince M.A.G. silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovan ile yakalandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Gelibolu Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title