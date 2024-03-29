Çanakkale'de Kaçak Parfüm Operasyonu

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada 135 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5607 SKM suçundan G.T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde toplamda 135 adet gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

Şüpheli G.T., hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE