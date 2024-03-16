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Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Düzensiz Göçmenlerin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 2'nci günde de devam ediyor. Batan botta 7'si çocuk 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 kişi sağ olarak kurtarılırken; botta 40'dan fazla mültecinin bulunduğu 15-20 kişinin de arama kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 2'nci günde de devam ediyor. Batan botta 7'si çocuk 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 kişi sağ olarak kurtarılırken; botta 40'dan fazla mültecinin bulunduğu 15-20 kişinin de arama kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde bölgede tekrar başladı.

Batan botta 40 civarında kişinin bulunduğu halen 15-20 kişiyi arama kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları Çanakkale Valiliği Koordinesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülüğünde Jandarma, Polis, AFAD, Sağlık, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatlarına ait çok sayıda hava, deniz ve kara ekipleriyle 500'ün üzerinde personelle başladı. Arama kurtarma çalışmalarına Balıkesir, Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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