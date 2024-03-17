Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Düzensiz Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3'üncü günde de devam ediyor.

Olay, 15 mart sabahı saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde botun battığı belirtilen bölgede sürüyor. Havadan ve karadan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan botta 40 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu, halen 15-20 düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü günde de devam ettiğini belirtilen yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları SG Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nun komutasında Jandarma, Polis, AFAD, Sağlık, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatları İşbirliğinde 3. gününde de devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE