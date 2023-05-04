Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi makine arızası yaptı
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 180 metre uzunluğundaki 'DENIZ M 'isimli dökme yük gemisi arızası yaptı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 180 metre uzunluğundaki 'DENIZ M 'isimli dökme yük gemisi arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık liman demir bölgesine götürülerek, demirletildi.
Cibuti'den İstanbul'dan giden, 180 metre uzunluğundaki 'DENIZ M' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Bademlik açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Dökme yük gemisi, römorkör refakatinde Karanlık liman demir bölgesine götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE