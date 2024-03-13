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Çaldıkları 52 kilo enerji nakil kablosunu satarken yakalandılar

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Amasya'da çaldıkları 52 kilo ağırlığındaki enerji nakil kablosunu satmaya çalışan 4 hırsız suçüstü yakalandı.

Amasya'da çaldıkları 52 kilo ağırlığındaki enerji nakil kablosunu satmaya çalışan 4 hırsız suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan takip sonucu H.T, G.B, M.K ve E.A'yı çaldıkları 52 kilo bakır kabloyu satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya 3.Sayfa Haberler

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