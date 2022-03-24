Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler

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Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı Büyükçekmece 2 ayrı iş yerinin önünden palet çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Büyükçekmece 2 ayrı iş yerinin önünden palet çalan 3 şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Şüpheliler olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay 20 Mart Pazar günü Kumburgaz'da yaşandı. 2 ayrı iş yerinin önünde bulunan paletlerin çalınması üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin kaçtığı araç tespit edildi. Şüpheliler olaydan 5 dakika sonra Fatih Mahallesi'nde yakalandı. 3 şüphelinin hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlike sokmaktan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Çalınan paletler iş yeri sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Büyükçekmece'de palet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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