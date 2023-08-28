Büyükçekmece'de Maymun Saldırısı: 81 Yaşındaki Kadın 3 Kişiye Saldırdı

Büyükçekmece'de sahibinden kaçtığı iddia edilen maymun, 81 yaşındaki Memnune Saygı ve diğer iki kişiye saldırdı. Saldırı sonucunda yaşlı kadın hastanelik oldu ve polise şikayetçi olacağı belirtildi. Maymunun sahibi ve maymunun bulunması için polis çalışma başlattı.

İstanbul'da maymun dehşeti

Büyükçekmece'de kaçak maymun 3 kişiye saldırdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de akşam saatlerinde sahibinden kaçtığı iddia edilen maymun kanser hastası yaşlı kadın dahil 3 kişiye saldırdı. Yaşlı kadının ailesi şikayetçi olacağını söyledi. Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim" dedi.

Olay, İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bakılan maymun sahibinin elinden kaçıp sokakta başı boş dolaşmaya başladı. Bir binaya çıkan maymun ilk önce üst kattaki vatandaşların evine girdi. Ardından maymun alt katta oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı'nın evine girdi. Maymun yaşlı kadına bahçede saldırıp ısırdı. Hastanelik olan kadının polise şikayetçi olacağı da öğrenildi. Öte yandan, saldırı sonrası kaçan maymunun sokağa gelip tekrar maymununu aldığı da öğrenildi. Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı.

Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Evimin bahçesinde oturuyordum. Her yer de kapalıydı. Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Zaten fazla yürüyemiyorum denge kaybım var. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim. Baştarafımı o mu ısırdı düştüm bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Sahibinden şikayetçiyim" dedi.

Yaşlı kadının kızı Nilgül Saygı, "Annem kemoterapi hastası. Komşusu da kendisine yardım ederken maymun tarafından ısırıldı. Biz şikayetçiyiz. Bildiğim kadar kişiler tespit edildi. Annemin sağlığının yerine gelmesini mağuriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sokaklarda o hayvanın gezmesine izin verenler suçlu. Sanırım bir haftadır geziyormuş. Önce üst kattaki komşuların evlerini talan ettikten sonra çocuklar korkuyla balkona kapatıyorlar. Balkondan aşağıya önce anneme saldırıyor. Annemi kurtarmak isteyen komşusuna da saldırıyor. O da başka bir hastane de şimdi tedavi görüyor" diye konuştu.