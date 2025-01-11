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Bursa'da Silahlı Soygun: İki Şüpheli Yakalandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tekel bayiye giren iki şüpheli silah tehdidiyle içki, sigara ve 15 bin lira çalarak kaçtı. Hızla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameraları yardımıyla şüphelileri 24 saat içinde yakaladı.

Bursa'da silahla tekel bayiye giren 2 şüpheli içki, karton sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Koza Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayiye giren 2 şüpheli kasada bulunan çalışan Ali Hakan H.'yi tehdit ederek kasada bulunan 15 bin lira parayı, raflarda bulunan içki ve karton sigaraları çalarak kayıplara karıştı. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

Yakalandılar

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın ardından başlattıkları çalışmalarda, 50 güvenlik kamerası incelendi. Yapılan inceleme ve güvenlik kameraları sonucu şüphelilerin E.C.A. ve M.F. olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüpheliler 24 saat içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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