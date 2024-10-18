Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Sanal Kumarda Borca Girmesi Üzerine Kapkaç Oyunu Yapan Tekstilci Yakalandı

Bursa'da Sanal Kumarda Borca Girmesi Üzerine Kapkaç Oyunu Yapan Tekstilci Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, sanal kumarda yüklü miktarda borçlanan bir tekstilci, eşine durumu anlatamadan arkadaşının yardımıyla sahte bir kapkaç senaryosu hazırladı. Ancak polis, güvenlik kameraları aracılığıyla gerçeği ortaya çıkardı ve her iki şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da sanal kumarda harcadığı parayı eşine söyleyemeyen ve arkadaşıyla motosikletli kapkaç senaryosu hazırlayan tekstilcinin oyununu Asayiş Polisi bozdu. Güvenlik kamerası görüntülerini tekrar tekrar izleyen polis, "Bu işte bir terslik var" diyerek sorguladığı tekstilcinin ve arkadaşının senaryo hazırladığını kısa sürede ortaya çıkardı. Oscarlık performans sergileyen tekstilci "paralarım gitti" diyerek Emniyet Müdürlüğü'nde timsah gözyaşı döktü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. (35), yüklü miktarda borcu olduğu için durumu eşiyle paylaşamadı. Kara kara düşünen adam, 58 bin Euro parayı evden alıp "İstanbul'da iş anlaşmasına gidiyorum" deyip evden ayrıldı. Terminale giden Coşkun K. yakınlardaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşurken, senaryosu gereği elindeki para dolu çantayı bir anda para motosikletli bir kişiye kaptırdı. O anlar kameraya anbean yansırken, ikilinin kovalamaca anları kameraya anbean yansıdı. Oscarlık performans sergileyen Coşkun K. sözde motosikletli kapkaçcının peşinden koşturdu, ifade için geldiği Emniyet Müdürlüğü'nde de gözyaşı döktü.

Oyun olduğu ortaya çıktı

Polis ekiplerine ifade veren Coşkun K., işlemlerinin ardından evine gidip eşine başına gelenleri anlattı. Fakat Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izlediği güvenlik kameralarında, mağdur adamdan önce motosikletli gaspçının daha önce terminale gittiğini fark etti. Olaydan şüphelenen ekipler, incelediği yüzlerce güvenlik kamerası sonrası motosikletlinin olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiği ve kaskı çıkardığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada hırsızın İsmail Melih A. olduğunu öğrendi. Düzenlen operasyon sonrası yakalanan motosikletinin İsmail Melih A. 'nın parayı kaptıran Korkmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Borcu olduğu için yakın arkadaşıyla oyun yapmış

Gözaltına alınan 2 arkadaş, emniyette çapraz sorguda olayın gerçeğini anlatmak zorunda kaldı. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira üzerinde borcu olduğu ve ödeyemediği için eşine söyleyemediği ve evden 'iş anlaşmasına gidiyorum' diyerek ayrıldığı belirlendi. Genç adamın arkadaşı İsmail Melih A. ile kapkaç oyunu yaptığı öğrenildi.

Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur göstermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.

"15 yıllık arkadaşım ağlayınca yardımcı olmak istedim"

Öte yandan, İsmail Melih A. verdiği ifadede, Coşkun K.'nın kendisinin 15 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? 6284 SAYILI KANUN MADDELERİ | 6284 sayılı kanun nedir, yürürlükte mi? Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu | Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu nedir? Oğlakla Koç iyi anlaşır mı? 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 18 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 18 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eskişehir hava durumu 18 Ekim | Bugün Eskişehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Eskişehir'de 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.