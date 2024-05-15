Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralanırken kaldırım üzerinde duran bir kişi kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü dönmek isteyen otomobili fark edemeyince kaza kaçınılmaz oldu. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, dönmek isteyen sürücüyü fark edemeyince otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü yere düşerken, motosiklet kaldırım üzerinde duran bir kişinin üzerine doğru sürüklendi. Kazada iki kişi yaralanırken, sürüklenen motosikletin kendine doğru geldiğini gören kişi kaçarak kazadan son anda kurtuldu. - BURSA